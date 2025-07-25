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İzmir merkezli 14 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 45 gözaltı

İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı. Operasyonda milyonluk vurgun ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 19:38, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 19:32
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İzmir merkezli 14 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 45 gözaltı

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon kapsamında, polis ekipleri tarafından 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmalarıyla yürütülmüştür. Yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.

Operasyonun Detayları

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin, elde ettikleri gelirleri çeşitli ödeme kuruluşları ve finansçı olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edilmiştir. Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Ele Geçirilenler

  • Çok sayıda dijital materyal
  • Yabancı ülkelere ait SIM kartları
  • Toplu SMS gönderimi ve arama yönlendirmede kullanılan SİMBANK cihazı
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 600 lira, 23 bin 500 dolar ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın

Erişim Engeli Getirilen Siteler

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edilen 11 internet sitesine de erişim engeli getirilmiştir.


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