Sürücü alkollü çıktı: Kızı basın mensuplarına saldırdı
Çorum'da polis denetiminde 1.50 promil alkollü çıkan sürücünün kızı, olayı kaydeden muhabire saldırdı. Basın mensubu darbedildi, şikayetçi oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 09:56, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:57
Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü ile ilgili ilginç bir olay yaşandı.
Denetim esnasında, olayı görüntülemek isteyen bir basın mensubu, sürücünün kızı tarafından saldırıya uğradı. Bu olay, kentte basın çalışanlarının karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.
Denetimde Alkollü Sürücü Tespit Edildi
Çamlık Caddesi üzerinde, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, durdurulan bir otomobilde sürücü H.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kızı Muhabire Saldırdı
- Denetimi görüntülemek isteyen muhabir, sürücünün kızı T.A. tarafından saldırıya uğradı.
- Muhabir, "Ne çekiyorsun?" diyerek kendisine saldıran T.A.'dan şikayetçi oldu.