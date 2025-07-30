Sürücü alkollü çıktı: Kızı basın mensuplarına saldırdı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü ile ilgili ilginç bir olay yaşandı.

Denetim esnasında, olayı görüntülemek isteyen bir basın mensubu, sürücünün kızı tarafından saldırıya uğradı. Bu olay, kentte basın çalışanlarının karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

Denetimde Alkollü Sürücü Tespit Edildi

Çamlık Caddesi üzerinde, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, durdurulan bir otomobilde sürücü H.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kızı Muhabire Saldırdı