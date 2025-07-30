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Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da yaptığı açıklamada, Anadolu şehirlerinde sanayi yatırımlarının artması için bakanlık olarak ciddi teşvikler sunduklarını ve yerel kalkınma hamlesini sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 19:02, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 19:02
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Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi bir gayret içinde olduklarını belirtti. Çorum ziyareti kapsamında Sungurlu Savunma Sanayi Bölgesi'nde silah ve mühimmat üreten ARCA ile GoldForce Barut Fabrikası'nı inceleyen Kacır, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sungurlu'daki Savunma Sanayi Tesisleri

Kacır, Sungurlu'da ziyaret ettiği ARCA ve GoldForce tesislerinin çok önemli tesisler olduğunu vurguladı. Bu iki tesisin, Türkiye'nin mühimmat ihtiyacını karşılamaya ve savunma sanayi ihracatını artırmaya dönük üretim yaptığını belirtti."Ziyaretlerde hem bu tesislerin altyapılarını yerinde görmüş, hem de bunların büyümesine ilişkin planları yatırımcılarımızla değerlendirmiş olduk." dedi.

'Yerel Kalkınma Hamlesi' Programı

Kacır, Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi gayret içinde olduklarını ifade etti."Her bir şehrimizde 4 yatırım konusuna Türkiye'de en ileri düzeylerde yatırım teşviklerini sunarak, Anadolu şehirlerinin yeniden yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olması adına, 'Yerel Kalkınma Hamlesi' programını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çorum'un Geleceği ve Yatırımlar

Çorum'da, yatırımcılarla bu tür hedefleri istişare edeceklerini anlatan Kacır,"Sanayi altyapılarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, önümüzdeki dönemde hızla tamamlanacak demir yolu yatırımlarıyla Çorum'un üretimde, istihdamda ve ihracatta büyümesi için hep birlikte yoğun gayret içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

  • Daha sonra Çorum Valiliği bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet eden Kacır, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
  • AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve partililerle bir araya geldi.


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