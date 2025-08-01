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Çocuk doktoru bebek satın aldı, olayı hemşire ortaya çıkardı

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E., para karşılığı aldığı bebeği düşürdü. Hemşirelerin dikkatiyle büyük skandal gün yüzüne çıktı.

Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 10:02, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 10:03
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Çocuk doktoru bebek satın aldı, olayı hemşire ortaya çıkardı

Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E., hastanede doğum yapan bir kadının çocuğuna bakamayacağını belirtmesi üzerine, bebeği para karşılığında aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Doktor Şebnem, 9 günlük bebeğe bakıcı da tuttu ve bebeği evine götürdü. Ancak, bebeği kucağında taşırken ayağı aksadığı için yanlışlıkla yere düşürdü.

Olayın Gelişimi

  • Şebnem E., paniğe kapılarak başkasının bebeğiymiş gibi davranıp, bakıcı aracılığıyla çalıştığı hastaneye bebeği geri getirdi.
  • Yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde, bebeğin yüzü ve başındaki darbe izleri fark edildi.
  • Hemşirelerin bilgi vermesiyle, doktor Şebnem E. bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Soruşturma ve İtiraf

  • Sevk belgesine, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notunu ekleyen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı.
  • Gözaltına alınan Şebnem E., çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.


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