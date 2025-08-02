En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!

Dünya ekonomisi, pandemi sonrası toparlanma çabalarının tam ortasındayken, yüksek enflasyon küresel düzeyde ülkelerin en büyük sınavlarından biri haline geldi.

Enerji krizi, tedarik zincirindeki aksaklıklar, savaşların yarattığı belirsizlik ve merkez bankalarının farklı para politikaları, dünya genelinde enflasyon olarak yansıyor.

Özellikle G-20 ülkeleri arasında yer alan ekonomilerin çoğunda, vatandaşlar artan hayat pahalılığıyla boğuşmaya devam ediyor.

Uluslararası finans kuruluşlarının ve bağımsız ekonomik gözlemcilerin derlediği son verilere göre, G-20 ülkeleri arasındaki en yüksek enflasyon oranları artık netleşti. İşte, en yüksek enflasyona sahip olan ülkeler.

EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP OLAN ÜLKELER

Trading Economics ve Financial Times tarafından paylaşılan verilerine göre en yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri listelendi. İşte, sıralama: