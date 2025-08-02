Turistlerden hediyelik eşya alışverişi için rekor harcama

İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
İhracatta tarihi rekor
İhracatta tarihi rekor
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Turistlerden hediyelik eşya alışverişi için rekor harcama

Türkiye'yi ziyaret eden turistler, yılın ilk yarısında hediyelik eşyalar için 1 milyar 48 milyon 518 bin dolarlık harcama yaparak rekor kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 12:43, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 12:36
Yazdır
Turistlerden hediyelik eşya alışverişi için rekor harcama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 25 milyar 778 milyon 39 bin dolar turizm geliri elde edildi.

Söz konusu gelir geçen yıla kıyasla yüzde 7,6 artarken yılın ilk yarılarındaki en yüksek turizm geliri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı ise 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artarak 25 milyon 533 bini aştı.

Hediyelik eşya harcamaları 1 milyar dolardan fazla

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin hediyelik eşya harcamalarında da bu yılın ilk yarısında rekor kırıldı.

Turistler, geçen yılın ocak-haziran döneminde söz konusu ürünlere 904 milyon 396 bin dolar harcarken söz konusu tutar bu yılın ilk 6 ayında yüzde 15 artış gösterdi.

Buna göre; Antalya, Muğla ve İstanbul gibi turistik şehirlere akın eden milyonlarca insan, ilk 6 ayda 1 milyar 48 milyon 518 bin dolarlık hediyelik eşya aldı.

İlk 6 aylık dönemler incelendiğinde bu tutar, bugüne kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin kentlerini ve kültürünü simgeleyen magnetlerden halı ve kilime, Türk lokumu ve çerezden tekstile kadar farklı ürünler dünyanın dört bir yanına götürülmüş oldu.

Turistler en çok yeme-içme üzerine harcama yaptı

Turizm gelirleri harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin ilk 6 ayda en çok yeme-içme sektöründe harcama yaptığı görüldü.

Türkiye, turistlerden yeme-içme kategorisinde 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar gelir elde ederken bunu 4 milyar 573 milyon 740 bin dolarla diğer mal ve hizmet harcamaları takip etti.

Turistlerin yerli uluslararası ulaştırma harcamaları 3 milyar 544 milyon 208 bin dolar, giyecek ve ayakkabı harcamaları ise 2 milyar 693 milyon 516 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber