Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-İmza kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşırken, güvenlik ve doğruluk açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, e-İmza'nın geçerliliğinin nasıl kontrol edilebileceği ve olası güvenlik riskleri hakkında önemli bilgiler verdi.

İmzalanan belgenin dijital sertifikasının kontrol edilmesiyle e-İmza'nın geçerliliği anlaşılabilir. Her e-İmza, sahibine özel bir kriptografik anahtar içerir ve bu anahtar belgeye iliştirilir. Eğer belge sonradan değiştirilmişse veya imza başka bir kişiye aitse, bu durum teknik olarak sistemler tarafından tespit edilebilir.

E-İmza Güvenliği İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kimlik bilgileri ele geçirilmiş bir kişi adına sahte belgelerle e-İmza başvurusu yapılabilir.

USB token çalınırsa veya kaybedilirse, şifre koruması yeterli değilse bu cihazla imza atmak mümkün olabilir.

çalınırsa veya kaybedilirse, şifre koruması yeterli değilse bu cihazla imza atmak mümkün olabilir. Kişinin bilgisayarı uzaktan ele geçirilerek takılı olan e-İmza cihazı üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Vatandaşlar, adlarına izinsiz şekilde çıkarılan elektronik imzaları e-Devlet üzerinden, Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama hizmeti sayesinde kontrol edebilir.



