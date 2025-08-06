CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi adli kontrolle serbest

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.

Korkmaz, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.