İzmir'de Beş Bölgede Dönüşümlü Su Kesintisi Başlıyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentte su tüketiminin yoğun olduğu 5 bölgede gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı. Planlı ve dönüşümlü su kesintileri, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintiler, 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İZSU'nun açıklamasında, kentte su kaynaklarının kritik seviyelere gerilediği ve mevcut koşullar altında su tüketiminin kısıtlanmasının zorunluluk haline geldiği belirtildi. Yüzeysel kaynaklardaki rezervlerin tükenme noktasına geldiği, yeraltı su kaynaklarında ise düşen seviye nedeniyle verim ve kapasitenin azaldığı vurgulandı. Yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi önlemler hayata geçirilmiş olsa da, mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunlu hale geldi.

Su Kesintisi Uygulanacak İlçeler

Zorunlu su kesintileri şu 11 ilçede uygulanacak:

Bayraklı

Konak

Gaziemir

Karşıyaka

Çiğli

Buca

Karabağlar

Bornova

Narlıdere

Güzelbahçe

Balçova

Bölgelere Göre Su Kesintisi Takvimi ve Mahalleler

Bölge 1: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti Günleri ve Saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23:00 - 07 Ağustos Perşembe 05:00 11 Ağustos Pazartesi 23:00 - 12 Ağustos Salı 05:00 16 Ağustos Cumartesi 23:00 - 17 Ağustos Pazar 05:00

Bayraklı Mahalleleri: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar Konak Mahalleleri: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek

1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek Gaziemir Mahalleleri: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Bölge 2: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti Günleri ve Saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23:00 - 08 Ağustos Cuma 05:00 12 Ağustos Salı 23:00 - 13 Ağustos Çarşamba 05:00 17 Ağustos Pazar 23:00 - 18 Ağustos Pazartesi 05:00

Karşıyaka Mahalleleri: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı

Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Çiğli Mahalleleri: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent ve diğer mahalleler

Bölge 3: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)

Kesinti Günleri ve Saatleri: 08 Ağustos Cuma 23:00 - 09 Ağustos Cumartesi 05:00 13 Ağustos Çarşamba 23:00 - 14 Ağustos Perşembe 05:00 18 Ağustos Pazartesi 23:00 - 19 Ağustos Salı 05:00

Buca Mahalleleri: 29 Ekim'den Zafer'e kadar birçok mahalle

29 Ekim'den Zafer'e kadar birçok mahalle Karabağlar Mahalleleri: Abdi İpekçi'den Yüzbaşı Şerafettin'e kadar birçok mahalle

Abdi İpekçi'den Yüzbaşı Şerafettin'e kadar birçok mahalle Bornova: Gökdere

Gökdere Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy ve diğer mahalleler

Bölge 4: Bornova (merkez), Bayraklı (Manavkuyu), Altındağ ve Pınarbaşı

Kesinti Günleri ve Saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23:00 - 10 Ağustos Pazar 05:00 14 Ağustos Perşembe 23:00 - 15 Ağustos Cuma 05:00 19 Ağustos Salı 23:00 - 20 Ağustos Çarşamba 05:00

Bayraklı Mahalleleri: Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi

Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi Bornova Mahalleleri: Atatürk'ten Zafer'e kadar birçok mahalle

Bölge 5: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Konak ile Karabağlar'ın bir kısmı

Kesinti Günleri ve Saatleri: 10 Ağustos Pazar 23:00 - 11 Ağustos Pazartesi 05:00 15 Ağustos Cuma 23:00 - 16 Ağustos Cumartesi 05:00 20 Ağustos Çarşamba 23:00 - 21 Ağustos Perşembe 05:00

Balçova Mahalleleri: Bahçelerarası'ndan Çetin Emeç'e kadar birçok mahalle

Bahçelerarası'ndan Çetin Emeç'e kadar birçok mahalle Narlıdere Mahalleleri: Altıevler'den Yenikale'ye kadar birçok mahalle

Altıevler'den Yenikale'ye kadar birçok mahalle Güzelbahçe Mahalleleri: Atatürk'ten Yelki'ye kadar birçok mahalle

Atatürk'ten Yelki'ye kadar birçok mahalle Konak Mahalleleri: Altıntaş'tan Zeytinlik'e kadar birçok mahalle

Altıntaş'tan Zeytinlik'e kadar birçok mahalle Karabağlar Mahalleleri: Adnan Süvari'den Üçkuyular'a kadar birçok mahalle

Tasarruf Çağrısı ve Bilgilendirme

Kent genelinde uygulanacak olan bu planlı ve dönüşümlü su kesintileri sırasında vatandaşların su kullanımında tasarrufa gitmeleri önem taşıyor. Su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre bazı mahallelerin sadece bir kısmı etkilenebilecek. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ise ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacak.