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'Sahte diploma' soruşturması şüphelisi, kendisini de lise mezunu yapmış

Adana'da sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Mıhyedin Y.'nin 3 Suriyeli şahsın adına hat çıkardığı, daha sonra 6 üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile halk eğitim merkezi sistemlerine girerek görevlilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkarıp sahte diploma dağıttığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 17:20, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 17:20
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'Sahte diploma' soruşturması şüphelisi, kendisini de lise mezunu yapmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 126 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte E-İmza ve Belgeler

  • TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi.
  • Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

İkinci Dalga Operasyonlar

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Çalışmalar sonucunda; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

Mıhyedin Y.'nin Rolü ve Suç Geçmişi

Elde edilen deliller ışığında en çok sahte diploma yapan ismin Adana'da yaşayan Mıhyedin Y. (29) olduğu öne sürüldü. Sanığın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı ve istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi. Ayrıca, Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi ile Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

Kendisini de Lise Mezunu Yaptı

"Kendisini de lise mezunu yaptı, torbacılıktan kaydı var"Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon kapsamında tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.


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