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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı akıllı sokak aydınlatması geliştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), ihtiyaç duyulan enerjinin sokakta da ulaşılabilir olması için akıllı sokak aydınlatması geliştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 17:47, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 17:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı akıllı sokak aydınlatması geliştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı TEMSAN, vatandaşların ihtiyaç duyduğu enerjiye sokakta ulaşılabilmesi için akıllı sokak aydınlatması geliştirdi. Projeyle birlikte vatandaşların ihtiyaç duyduğu enerjinin sokaktayken kolay bir şekilde ulaşılabilmesi amaçlandı. Söz konusu aydınlatma, sokaktaki sıradan aydınlatmalardan farklı olarak teknolojik imkanlarla donatıldı. Cihaza LED aydınlatma, güvenlik kamerası, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, kablosuz internet erişim noktası, dijital bilgilendirme ekranı ve USB telefon şarj noktaları yerleştirildi. Proje yaygınlaştırıldığında ve ürünün seri üretimine geçildiğinde elektrikli otomobiller, tekerlekli sandalyeler ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlar sokak aydınlatmasına bağlanarak şarj edilebilecek. Ayrıca akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörüyle havanın kalitesini de takip edecek. Aydınlatmaları kullanan vatandaşlar, cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişebilecek.

Projeye ilişkin konuşan TEMSAN Genel Müdürlüğü AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı Başmühendisi İpek Acay, "Akıllı aydınlatma projemizde çıkış noktamız elektrikli araçların artması, elektrik tüketiminin artması, insanların elektriğe, enerjiye erişiminin kolaylaştırılması gibi misyonlarla bu yola çıktık. Bu nedenle de akıllı direkt adını verdiğimiz, teknoloji cihazlarını bir arada bulunduran bir enerji dağıtım noktası gibi bir cihaz geliştirilmiş bulunmaktayız" dedi.

"Ücretsiz internet sağlayabilecek"

Cihazın özelliklerine ilişkin bilgi veren Acay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"En üstünde hava istasyonu olarak geçen, havadaki örneklemeleri sensörler vasıtasıyla alan, havanın durumunu, kirliliğini belirten, değerleri gösterebilen bir cihaz bulunmakta. Biraz daha aşağısına inildikçe baz istasyonlarının yerleştirilebileceği veya ücretsiz internet yayını yapılabilecek alan bırakmak istedik. Biraz daha aşağıya inildikçe yol aydınlatması ve yayın aydınlatmasını sağlayan armatürlerimiz bulunmaktadır. Direğimizde bulunduğu lokasyonun bilgilerini, reklamını, yayınını yapabilecek bir reklam alanımız bulunmakta. Biraz daha aşağıya inildikçe güvenlik kamerası dahil edilmiştir direğimize. Bu da etraftaki güvenlik sorunlarıyla ilgili bir durum oluştuğunda tekrar izlenebilecek kayıt sistemine bilgi aktarabilen bir güvenlik kamerası bulunmakta. Amacımız kamu güvenliğini izlenebilir, erişilebilir hale getirmekte. Biraz daha aşağıya inildikçe elektrikli araçların şarj edilebilmesi için üzerinde bir elektrikli araç şarj istasyonumuz bulunmakta. Hemen arkasında engelli bireylerimizin de faydalanabilmesi için akülü araçlar için şarj noktası eklemiş bulunmaktayız. Aynı zamanda diğer yayalarımızın da kullanabilmesi için telefonlarını şarj etmesi için USB şarj araçları bulunmakta üzerinde."

Acay, projenin en altında bir enerji depolama alanı bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, sistemin enerjisiz kalması halinde kesintisiz enerji erişimi sağlayabileceğini ifade etti.

"Testler tamamlandıktan sonra üniversitelerde, otobüs durakları gibi yerlerde yaygınlaştırılması planlanmakta"

Cihazın talep ve ihtiyaç üzerine üretileceğini aktaran Acay, "Testler tamamlandıktan sonra da meydanlarda, üniversitelerde, belediyenin uygun gördüğü alanlarda, yol kenarlarında, otobüs durakları gibi yerlerde yaygınlaştırılması planlanmakta" dedi.

"İhtiyaca göre cihazlar eklenebilir"

Projenin hem kamusal alanda hem de özel alanlarda değerlendirilmeye müsait olduğunu sözlerine ekleyen Acay, "İhtiyaca göre cihazlar eklenebilir, opsiyoneldir. Kullanacak olan karşı taraftaki müşterimizin ihtiyacına binaen hava istasyonudur, yaya aydınlatmasıdır, opsiyonel olarak eklenip çıkarılabilecek farklı cihazlarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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