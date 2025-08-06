Vali ve Sağlık Müdüründen Kayseri Şehir Hastanesinin Sorunlarına Çözüm Sözü

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz ve Fatih Çekirge, Hukuk Müşaviri Muhammed Ali Genç ile birlikte Kayseri İl Teşkilatı, Kayseri'de son dönemde sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları yerinde değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret programı düzenledi.



Ziyaret kapsamında heyet sırasıyla;

Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek

İl Sağlık Müdürü Dr. Sayın Mehmet Ersan

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sayın İbrahim Özcan

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları

ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.



Sorunlar Tespit Edildi, Raporlandı ve İlgili Makamlara Sunuldu



Ziyaretlerin temel amacı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının karşılaştığı yapısal ve operasyonel sorunları doğrudan sahadan tespit etmek, çözüm önerileriyle birlikte bu sorunları ilgili makamlara iletmek oldu.

Sendika heyeti tarafından, sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan kapsamlı raporlar, hem Sayın Valimize hem de İl Sağlık Müdürümüze sunuldu. Yapılan görüşmelerde sağlık çalışanlarının iş yükü, personel yetersizliği, yoğun bakım kapasitesi, kurum içi iletişimde yaşanan aksaklıklar ve çalışma barışını bozan uygulamalar ele alındı. Görüşmeler yapıcı bir atmosferde gerçekleşti ve her bir konu başlığı titizlikle değerlendirildi.



Somut Çözüm Adımları Masada



Ziyaretler sırasında heyetimize verilen bilgilere göre;

Kayseri ili genelinde PDC (Personel Dağılım Cetveli) sayılarının güncellenmesi yönünde Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerin sürdüğü, mevcut tabloya göre yetersiz kalan kadroların yeniden düzenleneceği,

Yeni atamaların yapılacağı ve bu atamalarda önceliğin Kayseri Şehir Hastanesi'ne verileceği,

Yeni bir yoğun bakım ünitesinin açılması için gerekli planlamaların başlatıldığı,

Hastane içi iletişim ve koordinasyon eksikliklerinin giderilerek daha güçlü bir kurumsal iletişim ağı kurulacağı,

ifade edildi.

Bu gelişmeler, sadece mevcut sorunların çözümüne yönelik değil, aynı zamanda uzun vadede sağlık çalışanlarının verimli ve huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmasını sağlayacak yapısal değişimlerin de işaretidir.



Genç Sağlık Sendikası Takipte Olacak



Genç Sağlık Sendikası olarak, yapılan görüşmelerin ve verilen sözlerin takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Sağlık çalışanlarının sesi olmaya, haklarını korumaya ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik her girişimde aktif rol almaya kararlılıkla devam edeceğiz.

