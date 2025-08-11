Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 28 Temmuz'da başladı. Bu sürecin ardından, ön müzakere ve hizmet kolu müzakereleri gerçekleştirildi.

Bugün ise 3 hizmet kolu müzakeresi ile hizmet kollarında müzakere süreci tamamlanıyor. Böylece masada teklif sürecine geçilecek.

Ali Yalçın ve Cevdet Yılmaz Görüşmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilk teklif öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek. Bu görüşmede, toplu sözleşme sürecinin gidişatı ve memurların talepleri ele alınacak.