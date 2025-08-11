Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme süreci 28 Temmuz'da başladı. Ardından süreç, ön müzakere ve hizmet kolu müzakereleriyle devam etti. Bugün de 3 hizmet kolu müzakeresi ile hizmet kollarında müzakere süreci tamamlanmış oluyor. Masada teklif sürecine geçilecek.

11 Ağustos 2025 10:26
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 28 Temmuz'da başladı. Bu sürecin ardından, ön müzakere ve hizmet kolu müzakereleri gerçekleştirildi.

Bugün ise 3 hizmet kolu müzakeresi ile hizmet kollarında müzakere süreci tamamlanıyor. Böylece masada teklif sürecine geçilecek.

Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?

Ali Yalçın ve Cevdet Yılmaz Görüşmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilk teklif öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek. Bu görüşmede, toplu sözleşme sürecinin gidişatı ve memurların talepleri ele alınacak.

