Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar yeniden bir araya geliyor.

Memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya gelecek. Toplantıda ikinci teklifin verilip verilmeyeceği ise henüz net değil.

Hükümet 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6; 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.