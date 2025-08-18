İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifine tepki gösteren Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle İZBAN, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri iptal edildi. Gözler 19 Ağustos'taki kritik toplantıya çevrildi.
Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gergin bir aşamaya geldi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı.
Memur sendikaları iş bıraktı: İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabükte tren seferleri durdu#Memurlarhttps://t.co/rjYpUilgJg pic.twitter.com/rISIY6GaBWMemurlarNet (@memurlarnet) August 18, 2025
Ulaşımda ilk iptal İZBAN'dan
Eylemin ilk etkisi ulaşımda görüldü. İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'dan yapılan açıklamada, "TCDD çalışanlarının da işbaşı yapmaması nedeniyle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık" denildi. Aynı şekilde Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te de tren seferleri durduruldu.İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu