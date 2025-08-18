İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gergin bir aşamaya geldi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı.

Ulaşımda ilk iptal İZBAN'dan

Eylemin ilk etkisi ulaşımda görüldü. İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'dan yapılan açıklamada, "TCDD çalışanlarının da işbaşı yapmaması nedeniyle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık" denildi. Aynı şekilde Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te de tren seferleri durduruldu.