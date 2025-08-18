İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de raylı ulaşımı da durdurdu. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), eylem nedeniyle bugün tren seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

İZBAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlanıyız." denildi.

EYLEMİN NEDENİ

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.

Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önermişti. Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önerdi. Sendikalar ise bu önerinin yetersiz olduğu görüşünde. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi yapacak.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.