Sendikaların belirlediği Üyeler Hakem Kurulu toplantısına katılmak zorunda mıdır?

Baştaki soruya gelecek; 4688 sayılı Kanun m.34/8 şöyle der:

"Hakem Kurulu üyeleri, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir."

Bu hüküm, çağrı yapıldığında üyelerin toplantıya katılmasının zorunlu olduğunu, aksi halde kurulun görevini yapamaz duruma düşeceğini ortaya koymaktadır.

Hakem Kurulu Üyeleri, atandıkları/görevlendirildikleri için bir kamu görevi ifa etmektedirler. Bu nedenle de toplantıya katılmakla yükümlüdür. Toplantıya mazeretsiz katılmamaları, kurulun toplanmasını ve karar almasını engelledikleri için görev ihmali veya disiplin sorumluluğu doğabilir.

4688 sayılı kanuna göre kamu görevleri hakem kurulu üyeleri toplu sözleşmelerden iki hafta önce çalışma Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Memursen'in hakem kuruluna başvurmamış olması, sendikaların bildirdiği üyelerin toplantıya katılmasını engellemez. Burada hakem kurulu üyeleri bireysel olarak sorumlu oldukları için kendi kararlarını kendileri vermek durumundadır. Başka bir kişi veya kurumun talebi doğrultusunda hareket etmeleri kendileri açısından sorunu oluşturabilir.

Özetleyecek olursak sendikaların hakem kuruluna bildirdiği üyelerin toplantıya katılmalarını zorunlu olduğunu düşünüyoruz , aksi durumda kurulun görevini yerine getirmemesine sebep oldukları için toplantıya katılmayan kamu görevlileri haklarında görevli oldukları kurumlarca disiplin soruşturması yapılması mümkündür.