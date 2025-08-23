Hakem Kurulu Memur Zamları İçin 10 Üye ile Toplandı
Hakem Kurulu, memur ve emekli zamları için 10 üye ile ilk toplantısını gerçekleştiriyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 14:50, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 15:34
Hakem Kurulu, memur ve emekli zamları için 10 üye ile ilk toplantısını gerçekleştiriyor.
Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.
Memur-Sen Hakem Kurulu'na gitmemişti. Kamu İşveren Heyeti Hakem Kurulu'na başvuru yapmıştı.
Hakem Kurulu bugün 10 üye ile ilk toplantısını yapacak.
Kamu İşveren Heyeti 2026 için 11+7, 2027 için 4+4 ve taban aylığa 1000 TL zam teklifi yapmıştı.