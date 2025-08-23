Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?

Hakem Kurulu'na başvurmaya yetkili Konfederasyon olan Memur-Sen, önceki dönemlerden farklı şekilde Hakeme başvurmayacağını dün açıklamıştı. Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti hakeme başvurmak durumunda kaldı. Sosyal medyada bazı çevrelerden "Memur-Sen Hakeme üye göndermesin" çağrıları yükseliyor.

Hakem'e güven az. Fakat bu çağrıya uyulması ne kadar doğru? Hakem Kurulu'na üye gönderilmezse, kamu görevlilerinin yıllar içinde elde ettiği kazanımları riske girebilir mi? "Hakeme üye göndermiyorum" demek söylendiği kadar kolay mı?

Kayıt altına alınan ve Hakem'in önünde olan maddelerde; şeflere 4.117 TL, şube müdürleri ve mühendislere 5.217 TL başta olmak üzere birçok ünvanı etkileyen 58 maddelik tutanak, Hakem toplanmazsa hükümsüz kalıyor.

Hakem Kurulu Toplanmazsa Ne Olur?

4688 sayılı Kanun'a göre, toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadığında süreç Hakem Kurulu'na gidiyor. Hakem Kurulu'nun toplanabilmesi için ise 8 kişilik toplantı yeter sayısı aranıyor. Bu sebeple Hakem'in toplanabilmesi için hem hükümetin hem de sendikaların üye göndermesi zorunlu.

Hakem Kuruluna başvurulmaması veya Kurulun toplanmasının engellenmesi halinde ise önümüzdeki iki yıl için uygulanacak mali hükümler Genel Hükümlere göre yani Meclis eliyle belirlenecek. Bu durumda:

1) 58 madde Hakem'den geçmeden hukuki sonuç doğurmuyor.

4688 sayılı Kanun'a göre toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadığı durumlarda düzenlenen Toplantı Tutanağı, Hakem önüne gelmeden hayata geçemiyor. Yani tarafların üzerinde Toplantı Tutanağı ile mutabık kaldığı düzenlemeler bile, mevcut mevzuat sebebiyle Hakem'den geçmek durumunda. Bu 58 madde Hakem'e sunulmazsa hiç elde edilmemiş anlamına gelir.

2)Meclis'e gelirse, 58 madde hükümsüz kalır.

Kanuna göre Toplantı Tutanağı yalnızca Hakem'i bağlıyor. Meclis, Hakem görevi görmeyeceğinden, bu tutanak Meclisi bağlamıyor. Bu sebeple Meclis'e gidildiğinde mühendisten şefe, uzmanlardan şube müdürlerine, memurdan hizmetliye birçok maddeyi içeren 58 maddelik Toplantı Tutanağı riske atılır ve bu maddeler hayata geçmez.

Memur sendikalarının Hakem Kurulu'na üye göndermemesi halinde, kamu görevlilerinin kazanımları riske girecek ve toplu sözleşme süreci Meclis'in takdirine kalacak.

Gelinen noktada "Hakeme oturmak mı, oturmamak mı?" sorusu, teknik bir tartışmadan ziyade, kamu görevlilerinin gelecek iki yılını doğrudan etkileyecek bir karar anlamına geliyor.

İşte Hakem'e gidilmezse riske girecek 58 madde.

(%6 enflasyon farkı ve Kamu İşvereninin teklif ettiği %11 zam (toplamda %17) uygulanarak hesaplanmıştır.)

HAKEME ÜYE GÖNDERİLMEZSE KAYIP YAŞANACAK 58 MADDE