Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti

Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.C.G. geldi.

Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.C.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği: Zanlı olay yerinde yakalandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.