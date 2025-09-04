Savcı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede!
İstanbul Adliyesi'nde görevli Savcı Ercan Kayhan, akşam saatlerinde sahibi olduğu söylenen restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından olayın geçmişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Mustafa Can G.'nin olayın yaşandığı Çekmeköy'de bulunan Yeşiloba Restoran'ın çalışanları arasında olduğu ve bir süre önce Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia edilmişti.Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Aynı karede teşükkür notu ile
Savcı Ercan Kayhan'ın aynı zamanda Mustafa Can G.'ye iş sağlayan kişi olduğu belirtilti. Yeşiloba işletmesinin etiketlendiği bir fotoğrafta Savcı Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can G.'nin aynı karede olduğu bir paylaşım göze çarptı. Fotoğrafın, minnettarlık dolu bir teşekkür notu ile paylaşılması ise yürekleri kanattı. Savcı Kayhan ile katilinin kısa süre önce çekilen fotoğraf üzerinde "Bazı şeyler birden fazla teşekkürü kesinlikle hak ediyor. Her şey için teşekkürler" notu dikkat çekti.