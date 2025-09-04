Google'da kesinti yaşanıyor
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Savcı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede!

Savcı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede!

İstanbul Adliyesi'nde görevli Savcı Ercan Kayhan, akşam saatlerinde sahibi olduğu söylenen restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından olayın geçmişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

04 Eylül 2025 08:25
Savcı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede!

Mustafa Can G.'nin olayın yaşandığı Çekmeköy'de bulunan Yeşiloba Restoran'ın çalışanları arasında olduğu ve bir süre önce Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia edilmişti.

Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti

Aynı karede teşükkür notu ile

Savcı Ercan Kayhan'ın aynı zamanda Mustafa Can G.'ye iş sağlayan kişi olduğu belirtilti. Yeşiloba işletmesinin etiketlendiği bir fotoğrafta Savcı Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can G.'nin aynı karede olduğu bir paylaşım göze çarptı. Fotoğrafın, minnettarlık dolu bir teşekkür notu ile paylaşılması ise yürekleri kanattı. Savcı Kayhan ile katilinin kısa süre önce çekilen fotoğraf üzerinde "Bazı şeyler birden fazla teşekkürü kesinlikle hak ediyor. Her şey için teşekkürler" notu dikkat çekti.

