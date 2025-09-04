Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Eylül 2025'te Türkiye'de satışa sunulan sıfır otomobillerin fiyatları açıklandı. Giriş seviyesinden lüks segmente kadar tüm modellerin fiyat listesi burada.
Türkiye'de otomobil satışları ağustos ayında rekor seviyeye ulaşırken, markalar eylül 2025 sıfır araç fiyatlarını açıkladı. Fiat, Renault, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Peugeot, Honda, Nissan, Chery, BYD ve yerli üretim TOGG gibi markaların giriş seviyesindeki modelleri 1,1 milyon TL'den başlarken, SUV ve elektrikli araçlarda fiyatlar 5 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Elektrikli ve hibrit otomobillerde artan model çeşitliliği, tüketicilerin tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Markaların eylül kampanyaları da otomobil almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ilk kez otomobil sahibi olacaklar için ekonomik modeller öne çıkarken, lüks segmentte fiyatlar 10 milyona yaklaşıyor.Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Sıfır Araç Fiyatlarında Geniş Skala
Sıfır araç almak isteyenler için eylül 2025 fiyatları belli oldu. Türkiye'de satışa sunulan popüler modellerden Fiat Egea ve Renault Clio, uygun fiyatlı seçenekler arasında öne çıkıyor. SUV ve elektrikli araçlarda ise 5 milyon TL'yi aşan fiyatlar dikkat çekiyor.
Giriş Modellerinde Fiyatlar
- Fiat Egea Sedan, Hyundai i10, Renault Clio, Suzuki Swift: 1 milyon TL bandından satışta.
Bu araçlar özellikle ilk kez otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
SUV Segmentinde Fiyat Aralığı
- Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Peugeot 3008: 2 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Üst donanımlı versiyonlarda rakamlar 5 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
Elektrikli ve Hibrit Araçlara Artan Talep
- TOGG T10X: 1.862.000 TL'den başlıyor.
- BYD Dolphin: 1.664.000 TL'den satışta.
- Peugeot E-208 ve Renault R5 E-Tech: 1,8 milyon TL seviyesinde.
Çevreci teknolojiler ve düşük yakıt maliyetleri sayesinde bu segmentte talep giderek artıyor.
Lüks ve Üst Segment Fiyatları
- Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai IONIQ 5 N, Kia Sorento: 5 ila 9,5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor.
Markalara Göre Eylül 2025 Sıfır Araç Fiyatları
Toyota
- Corolla: 1.718.000 - 2.126.000 TL
- Corolla Hybrid: 2.197.500 - 2.200.000 TL
- Corolla Cross Hibrit: 2.072.000 - 2.544.500 TL
- C-HR Hibrit: 1.950.000 - 2.559.000 TL
- Corolla HB Hibrit: 1.936.000 - 2.217.000 TL
- Yaris Cross Hibrit: 2.032.000 - 2.383.500 TL
- Yaris Hibrit: 1.720.000 - 1.999.500 TL
- RAV4 Hibrit: 4.554.000 - 4.824.000 TL
- Land Cruiser Prado: 9.550.000 TL
Fiat
- Egea Sedan: 979.000 - 1.209.000 TL
- Egea Cross: 1.099.900 - 1.283.900 TL
- FIAT 600: 1.794.900 - 1.919.900 TL
- Topolino: 540.900 - 580.900 TL
Volkswagen
- Polo: 1.678.000 - 2.318.000 TL
- T-Cross: 1.885.000 - 2.383.000 TL
- Taigo: 1.794.000 - 2.841.000 TL
- Golf: 1.923.000 - 3.085.000 TL
- Golf GTI: 4.434.000 TL
- Golf R: 6.019.000 TL
- T-Roc: 2.268.000 - 2.988.000 TL
- Tiguan: 2.901.000 - 5.649.000 TL
- Yeni Tayron: 3.127.000 - 4.357.000 TL
- ID.4: 2.271.000 TL
- Passat: 3.070.000 - 6.296.000 TL
- ID.7: 3.975.000 TL
Honda
- Jazz: 1.610.000 - 1.695.000 TL
- Civic: 2.270.000 - 2.585.000 TL
- HR-V: 2.160.000 - 2.805.000 TL
- CR-V: 5.970.000 TL
- Type R: 4.840.000 TL
Nissan
- Juke: 1.549.900 - 2.122.200 TL
- Qashqai: 1.899.000 - 3.317.100 TL
- Qashqai E-Power: 3.094.700 - 3.416.100 TL
- X-Trail: 3.519.000 - 3.771.700 TL
Daha Fazla Marka ve Model Fiyatları İçin...
- CITROEN: C4, Elektrikli C4, C4 X, Elektrikli C4 X, C5 Aircross SUV, AMI, Elektrikli C3, C3 Aircross Hybrid, Elektrikli C3 Aircross modelleriyle geniş bir fiyat aralığı sunuyor.
- BYD: Dolphin, ATTO 3, Seal U EV, Seal U DM-i, Seal AWD, Han ve Tang modelleriyle elektrikliye odaklanıyor.
- TOGG: T10X V1 Standart Menzil, T10X V1 Uzun Menzil ve T10X V2 Uzun Menzil seçenekleri mevcut.
- KIA: Picanto, Stonic, Ceed, Xceed, Sorento, EV3, Sportage gibi modellerle farklı segmentlerde yer alıyor.
- Dacia: Sandero Stepway ile ekonomik seçenek sunuyor.
- Ayrıca Opel, Peugeot ve Hyundai gibi markalar da çeşitli model ve fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor.
- Tüm fiyatlar eylül ayı itibarıyla güncellenmiştir ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.