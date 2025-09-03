Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?

Taşıt kredisi faiz oranları 48 ay vadede %2,90'a geriledi. En uygun kredi veren bankalar ve 280 bin TL için geri ödeme detayları haberimizde.

03 Eylül 2025
BDDK tarafından açıklanan son verilere göre, 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 53 milyar 684 milyon TL oldu. Bu hafta bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde ise 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görüldü. 48 ay vadeli kredi oranları %2,90'a kadar geriledi. 12, 24, 36 ve 48 ay vadede en uygun taşıt kredileri hangi bankalarda sunuluyor? 280 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? Detaylar aşağıda yer alıyor.

Otomotiv piyasasında hareketlilik devam ederken, taşıt kredisi oranlarında da düşüşler sürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, ocak-ağustos döneminde otomobil satışları geçen yılın ilk 8 ayına göre %8,05 artarak 654 bin 413 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise %4,1 yükselişle 162 bin 932 adede çıktı.

Kredi Hacminde Düşüş Devam Ediyor

Satışlardaki artışa rağmen, bankalarda taşıt kredisi hacminde düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu hafta bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde ise 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görüldü. 4 yıl vadeli kredi oranları %2,90'a kadar geriledi.

Banka Banka En Düşük Taşıt Kredisi Oranları ve Geri Ödeme Tabloları

1 Yıl Vadede En Ucuz Krediler

  • Kuveyt Türk: %2,98 (Kar payı oranı)
  • Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
  • Akbank: %3,39
  • Garanti BBVA: %3,39
  • TEB: %3,49
  • Finansman Tutarı: 280 bin TL
  • Finansman Vadesi: 12 ay
  • Finansman Oranı: %2,98
  • Aylık taksit: 29 bin 617 TL
  • Toplam geri ödeme: 357 bin 12 TL

2 Yıl Vadede En Ucuz Krediler

  • Kuveyt Türk: %2,98 (Kar payı oranı)
  • Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
  • Akbank: %3,19
  • Garanti BBVA: %3,29
  • TEB: %3,49
  • Finansman Tutarı: 280 bin TL
  • Finansman Vadesi: 24 ay
  • Finansman Oranı: %2,98
  • Aylık taksit: 18 bin 128 TL
  • Toplam geri ödeme: 436 bin 686 TL

3 Yıl Vadede En Ucuz Krediler

  • Kuveyt Türk: %2,98 (Kar payı oranı)
  • Akbank: %3,09
  • Garanti BBVA: %3,10
  • Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
  • TEB: %3,49
  • Finansman Tutarı: 280 bin TL
  • Finansman Vadesi: 36 ay
  • Finansman Oranı: %2,98
  • Aylık taksit: 14 bin 551 TL
  • Toplam geri ödeme: 525 bin 445 TL

4 Yıl Vadede En Ucuz Krediler

  • Akbank: %2,90
  • Garanti BBVA: %2,95
  • Kuveyt Türk: %2,98 (Kar payı oranı)
  • Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
  • TEB: %3,49
  • Kredi Tutarı: 280 bin TL
  • Kredi Vadesi: 48 ay
  • Kredi Oranı: %2,90
  • Aylık taksit: 12 bin 706 TL
  • Toplam geri ödeme: 611 bin 533 TL

Tüketiciye Vade Uyarısı

Uzmanlar, taşıt kredilerinde vade uzadıkça faiz oranlarının sınırlı gerilediğine dikkat çekerek, "Ancak faizlerde beklentilere paralel bir şekilde düşüş trendi devam edecekse, bugünkü oranlardan alınan uzun vadeli krediler gelecekte daha fazla faiz yükü anlamına gelebilir. Bu sebeple alınacak kredinin vadesini mümkün olduğunca kısa tutmak tüketicinin faydasına olabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.


