Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın gözaltı kararı neden alındı, suçlama nedir?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 6 Eylül tarihinde önce görevden uzaklaştırıldı, ardından hakkında gözaltı kararı verildi.

Arslan'ın, Fazlı A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde, Fazlı A.'nın Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı A.'ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Bu gelişmeler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ortaya çıktı.

İlker Arslan Hakkında Soruşturma Detayları

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in 5 Temmuz 2025'te "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. 'nin ifadelerinde İlker Arslan'ın da adı geçti.

'nin ifadelerinde İlker Arslan'ın da adı geçti. İfadelerde, Arslan'ın Fazlı A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın Ankara'da bulunduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

İlker Arslan Kimdir?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı.

Kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara'da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak çalıştı.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Sivas doğumlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

İlker Arslan Neden Görevden Alındı?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Arslan'ın hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.



