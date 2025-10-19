Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 07:28, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 07:16
Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir şüpheli, 46 AHZ 090 plakalı aracın sahibini silahla vurarak, aracı gasbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, araç sahibinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, kaçtığı araç ile Yenimahalle, Akçay ve İkizçay mahallelerinde 1 kişiyi daha silahla öldürüp, 5 kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü.

Olayda 2 polis memuru yaralandı, şüpheli ise çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Haber merkezimize Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı ihbarının gelmesi üzerine olay yerine ekiplerimiz ivedilikle intikal etmiş, olay yerinde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının da gasbedildiği anlaşılmıştır. Gasbettiği araç ile olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra bir başka yerde bir vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da o esnada etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurunun tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Vali Ustaoğlu, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

