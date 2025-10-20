Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Uzman Çavuş, Hapisten Firar Eden Şahıs Tarafından Şehit Edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından aracı gasbedelirek öldürülen uzman çavuş Kemal Ekri, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi Burak Ekri, "Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı ama sonu bu olmamalıydı" dedi.

Haber Giriş : 20 Ekim 2025 14:19, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 14:42
Uzman çavuş Kemal Ekri için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, devlet erkanının yanı sıra Ekri'nin ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri de Ekri'nin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazının ardından Ekri'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"Sonu bu olmamalıydı"

Uzman çavuş Kemal Ekri'nin törende asker üniforması giyen kardeşi Burak Ekri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyine yapılan saldırıyı "kalleşçe" olarak değerlendirdi.

Ağabeyinin devletine her zaman en iyi şekilde hizmet verdiğini anlatan Ekri, şunları kaydetti:

"Ağabeyim bu zamana kadar hep devletine en iyi katkıyı sağlamaya çalıştı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı ama sonu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Ben de çok severdim. O da beni çok severdi. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana diyordu ki 'Birlikte göreve gideceğiz. Sen de asker olacaksın, ben seni ona eğitiyorum' derdi."

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu vurgulayan Ekri'nin dayısı Oktay Baranlıoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara'dan Balıkesir'e bir hafta önce gitmişti. 7 yıldır Irak'ta, Suriye'de, Libya'da sürekli dışarıda operasyonlardaydı. Birliği Balıkesir'de olduğu için oraya da zaten bir hafta önce gitmişti. Kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. Gördüğünüz gibi 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi. Gerçekten çok tarifsiz acı yaşıyoruz. Vatan sağ olsun."

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı.

Çıkan çatışmada da Mustafa Emlik etkisiz hale getirilmişti.

