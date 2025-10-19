Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Haber Giriş : 19 Ekim 2025 19:42, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 20:53
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Erhürman seçim sonuçlarının belli olması sonrası yaptığı açıklamada: "Dış politika elbette Türkiye ile yakın istişare içinde yürütülecek; bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Bu seçimin kaybedeni yoktur

Erhürman, yaptığı değerlendirmelerde "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

"Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık." şeklinde konuşan Erhürman, eşi, oğlu ve bütün ailesine teşekkürlerini iletti.

Tarafsız bir şekilde bütün halkı kucaklayacağını, hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini belirten Erhürman, toplumun huzuru ve güvenliğinin temel meseleleri olacağını ifade etti.

Kritik Türkiye mesajı

Erhürman, "Halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımdan gurur ve onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur." ifadesini kullandı.

Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye ile yakın istişare içinde yürütülecek; bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Erhürman, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, "Bu ilişkilerin daha da gelişerek devam etmesini sağlamak, benim için aynı zamanda bir misyondur." dedi.

KKTC 9. kez sandık başına gitti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi. KKTC'de sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. Ülkede vatandaşlar, cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandık başına gitti.

Tufan Erhürman kimdir?

Lefkoşa'da doğan ve ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji'nde tamamlayan Erhürman, 1988'de bu okuldan mezun oldu.

1992'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Erhürman, aynı üniversitenin İdare Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Bu dönemde Ankara Üniversitesi'nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle hukuk doktoru unvanını aldı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonlarında üye olarak görev yaptı.

2001'de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Erhürman, DAÜ Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı yaptı.

2005'te dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu'nun oluşumunda görev aldı.

Erhürman, 2013'te Cumhuriyetçi Türk Partisinden Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdi ve 2014'te de hukuk doçenti unvanını aldı.

2015'te CTP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman, 2016'da yapılan 26. Olağan Kurultay'da partinin genel başkanlığına seçildi.

Erhürman, 2018'de kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Erhürman, evli ve bir çocuk sahibidir.

