Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimleri Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) lideri Tufan Erhürman kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk yorumda "KKTC Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 20:46, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 20:55
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:
"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu