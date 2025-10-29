Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu:

"Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu oluşan bir olay. İçerde yaşayan vatandaşlarımızın olduğu konusunda bilgiler var. Tüm ekiplerimiz orada şu anda. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz."

Gebze Belediye Başkanı: Binada 5 kişilik bir ailenin olma ihtimali var

Büyükgöz, tüm ekiplerin 10 dakika içinde olay yerine ulaştığını ve binada 5 kişilik bir ailenin olabileceğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, enkazda arama kurtarma çalışması başladı.