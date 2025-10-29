Gebze'de 7 katlı bina çöktü | Enkazdaki kişilerin kimlikleri belli oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina çöktü. Binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Binanın çok yakınlarında metro inşaatının olduğu, çökmenin bundan sebeple yaşanmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kimlikleri belli oldu

Kocaeli Gebze'de 1 eczane ve 3 farklı dubleks dairenin olduğu bina yıkıldığı sırada, yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin binda olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Enkaz altında kalanlar şu şekilde:

Baba - Levent Bilir 44 yaşında

Anne - Emine Bilir 37 yaşında

En küçük çocuk - Emir Bilir 12 yaşında

Ortanca çocuk - Nisa Bilir 14 yaşında

En büyük çocuk - Dilara Bilir 18 yaşında