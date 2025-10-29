Kocaeli'de çöken binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bina saat 7.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binada yaşayan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kaldığını açıkladı. Çalışmalar sonucunda çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin Emir Bilir olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler ailenin bulunduğu kata ulaşmış durumda. Enkazda 1 kadından ses alındı. 627 personelle ailenin diğer fertlerine ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Çevredeki 9 bina mühürlendi

Bina çevresinde zaman zaman sessizlik isteniyor. Hassas cihazlarla dinleme çalışması yapılıyor.

Olay yerinde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Her dakika her saniye önem taşırken, kurtarma ekipleri de zamanla yarışıyor.

Öte yandan çevrede güvenlik önlemleri de en üst düzeyde. Tedbir olarak çevredeki 9 bina ekipler tarafından mühürlendi. Ekiplerin binadaki ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binayla ilgili olay öncesi yetkili kurumlara yapılan olumsuz bir ihbar bulunmuyor. 2012 yılında inşa edilen apartmanın 2013 yılında iskanının alındığı öğrenildi. Binanın giriş katında bir eczane bulunuyordu.