İmralı'ya gitmeme kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı

Saldırganlar tarafından Van'daki İpekyolu İlçe Başkanlığı binasının tabelaları kırıldı. Yapılan saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

CHP ve Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmadı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün tarihi bir oylama yaparak, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne heyet gönderilmesi kararı aldı. Karar, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla alındı. Basına kapalı yapılan ve bu nedenle CHP'nin ayrıldığı kapalı toplantıdaki oylamada, AK Parti, MHP ve DEM Parti ile TİP ve EMEP "Evet" oyu kullandı. CHP ve Yeniden Refah'ın katılmadığı oylamada DP, DSP, Hüda Par "ret" oyu verirken, Yeni Yol grubundan iki kişi "çekimser" oy kullandı.