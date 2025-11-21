CHP'nin İmralı kararı açıklandı

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında gözler bugün yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. 14.00'da başlayan toplantıyı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kısa bir konuşmayla açtı.

Açılış konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına konuşma hakkı alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, PKK elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı Adası'na gitmeme kararı aldı.

CHP komisyona gitmeme kararı aldı

Komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade eden Emir, "İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir" dedi.

MHP adına Feti Yıldız gidecek

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP'li Feti Yıldız gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve komisyona partisi adına katılacağını açıklamıştı.