Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu

Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar almasına ilişkin, "Bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 19:15, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 21:07
Bugün yerel saatle 16.00 sıralarında Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu. Olay, gemide bulunan 127 tırın tahliyesi sırasında gerçekleşirken, geminin pruva bölümünde yangın çıktı. Alevlere, limanda görevli römorkörler, itfaiye birimleri ve gemi personeli tarafından anında müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Cenk Denizcilik'ten yapılan açıklamada, Cenk Denizcilik filosunda, Karasu-Odesa hattında yaş sebze meyve ve gıda malzemesi yüklü tırların nakliyesini yapan M/V CENK T isimli geminin bugün yerel saatle 16.00'da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından vurulduğu belirtildi. Olayın ardından geminin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekipleri tarafından derhal müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlık, söz konusu saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik bugün düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar gördüğü belirtilen açıklamada, "Bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir." denildi.

Açıklamada, ilk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve tır şoförlerinin tahliye edildiği, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşın bulunmadığı, Odessa Başkonsolosluğunca gelişmelerin yakından takip edildiği ve vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."

