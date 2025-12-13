Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ticari gemilere yönelik saldırılar sürüyor.

Son olarak Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı gemiye saldırı gerçekleştirildi.

Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu

Balistik füzeyle vurulan geminin Ukrayna ile Romanya arasında taşımacılık faaliyeti yürüttüğü öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlık, söz konusu saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir." denildi.

Saldırıya uğrayan gemideki personel ve TIR şoförlerinin tahliye edildiği ve herhangi bir Türk vatandaşının zarar görmediği de vurgulandı.

Odessa Başkonsolosluğunun gelişmeleri yakından takip ettiği ve Türk vatandaşlarına gerekli desteğin sağlandığının altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi önemi bir kez daha vurgulandı.

Taraflar arasında, Karadeniz'de gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya alması yönünde bir düzenleme yapılması çağrısı yapıldı.

