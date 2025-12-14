'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 19:26, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 21:33
Yazdır

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkan Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülşah Durbay'ın saat 20.00 sıralarında vefat ettiğini ifade ederek, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de çok üzgün olduklarını kaydederek, "Öncelikle tüm Manisa'nın, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenazeyle ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa yarın 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi'nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğle namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuştuktan sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

- Gülşah Durbay

1988 yılında Manisa'da doğan Durbay, eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024?te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nden mezun oldu.

İş hayatında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı.

Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarındaki görevlerinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.


ÖZGÜR ÖZEL: BU NASIL BİR SINAV?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor" diyen Özel, Durbay'ın ardından şunları yazdı:

"Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik. Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır."

BURHANETTİN DURAN'DAN TAZİYE MESAJI


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ÖMER ÇELİK: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduklarını kaydetti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

