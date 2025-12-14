Erdoğan'dan Şehzadeler Belediye Başkanı için taziye mesajı

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

