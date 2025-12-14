Erdoğan'dan Şehzadeler Belediye Başkanı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 21:34, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 21:36
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti