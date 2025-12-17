Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!

2026 yılı genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatının olmayacağını hatırlatan Yerlikaya, "Aile Yılı hassasiyetimizle önceki dönemlerde yılda iki kez yapılan mazeret atamalarını bu yıl her ay gerçekleştirdik ve bu hep artık böyle devam edecek." diye konuştu.

- "İnşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız"

Kendileri için her bir polisin hakkının, hukuku ve huzurunun kamu düzenin tali değil ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder, nöbetini daha diri tutar, milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.

Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız."