ABB'ye ait barınakta köpeklerin itlaf edildiği iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait bir barınakta, köpeklerin itlaf edilip çöp poşetine konulduğu ve soğuk hava deposunda tutulduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iddiaya ilişkin yapılan açıklamada "Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 20:02, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 20:03
ABB'ye ait olduğu iddia edilen bir barınakta, köpeklerin itlaf edilerek çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğuna ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından görüntü paylaşıldı.

ABB'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntülerin, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Paylaşılan video incelendiğinde, görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar, güvenlik birimlerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir."

