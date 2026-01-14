Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Adliyede savcının vurduğu kadın hakim taburcu edildi

İstanbul'da savcının silahla yaraladığı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaralanan hakime geçmiş olsun dileklerini iletti.

14 Ocak 2026 17:54, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 18:18
Adliyede savcının vurduğu kadın hakim taburcu edildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (İstinaf) odasında, savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulması sonucu yaralanan 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K'nin (45), hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen hakim A.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

- Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir kez daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtilmişti.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenilmişti.

Kadın hakimi vuran savcı telefon şifresini vermedi

Bakan Tunç'tan kadın hakime "geçmiş olsun" mesajı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi üyesi hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."

İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı

