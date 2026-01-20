Fenerbahçe borçlarını kapatıp Bankalar Birliği'nden çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 17:27, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 17:29
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."