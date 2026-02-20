Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat'ta ifadeye çağırılmıştı. Denizli, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadesinin ardından uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Lal Denizli'nin soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Lal Denizli, soruşturmanın şeffaf olmasını isteyerek Adli Tıp'a sevkini talep etti.

"Uyuşturucu maddeyle ilgili görgüm, bilgim olmadı"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadesinde, "Öncelikle belirtmek isterim ki üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 2020 yılında memleketim olan Çeşme'ye taşındım. Çeşme'de Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım" dedi.

Denizli kendisine sorulması üzerine, "Gizli Kalsın, Easy, Kütüphane, Sumahan adlı mekanlardan Gizli Kalsın ve Kütüphane adlı mekanları biliyorum. Gizli Kalsın adlı mekana yaklaşık 10 sene önce üniversite öğrencisi olduğum dönemde gitmişliğim vardır. Kütüphane adlı mekanın restoran kısmına gittim. Gece kulübü kısmına çıkmadım, yemek yiyerek buradan ayrıldım. Burada uyuşturucu maddeyle ilgili görgüm, bilgim olmadı. Burada alkol dahi tüketmedik" şeklinde konuştu.

"Mert Vidinli isimli kişiyi eskiden tanırım, fuhuş suçundan yakalamasını basından öğrendim"

Yurt dışında olan ve hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli'yi eskiden tanıdığını belirten Denizli, "Mert Vidinli isimli kişiyi eskiden tanırım, uzun yıllardır irtibatım ve görüşmem yoktur. Mert Vidinli'nin geçmişte düzenlediği marka tanıtım davetlerine katıldım. Herhangi bir şekilde eğlence davetlerine katılmadım. Vidinli'nin fuhuş suçundan yakalamasını basından öğrendim. Bu kişinin böyle bir olayına şahit olmadım ve duymadım" dedi.

Sercan Yaşar hakkında soru sorulan Lal Denizli, "Kendisinin düzenlediği bazı marka tanıtım etkinliklerine katıldım. Organizasyon yaptığım dönemde de bir markanın tanıtım etkinliğini organizasyonunu üstlenmiştim, Sercan Yaşar'a da aynı tanıtım ile ilgili bir firma tarafından iş verilmişti. Sercan Yaşar'ın uyuşturucu suçundan yakalandığını basından öğrendim, o dönem bu şekilde bir olaya şahit olmadım. Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu isimli şahısları tanımıyorum. Bilal Can D. benim eski erkek arkadaşımdır. 2016-2019 yılları arasında erkek arkadaşımdır. Sonrasında arkadaşım olarak görüşüyorum. Ailesi Çeşme'de Swiss Otel'in sahibidir. Ben bu otelde hiçbir zaman eğlence düzenlemedim. Buradaki etkinliklere katılmadım, söz konusu otel bildiğim kadarıyla aile otelidir" dedi.

"Edis Görgülü isimli kişiyi eskiden tanırım"

Lal Denizli ifadesinde, "Edis Görgülü isimli kişiyi de eskiden tanırım. Bu kişi 2024 yılında 'Ot Festivali'nde sahneye çıkan 3 sanatçıdan biriydi. Sanatçıları her yıl ot festivalinin seçici kurulu belirler. Ücretinin ne olduğunu bilmiyorum, sanatçı ödemeleri, belediye tarafından değil organizasyonu yapan firma tarafından karşılanır. Benim bu firmaya herhangi bir şekilde müdahale etme durumum olamaz bu nedenle rakamlar konusunda bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"Murat Ongun ile siyasi etkinlikler dışında herhangi bir görüşmüşlüğüm yoktur"

Tutuklu bulunan Murat Ongun ile ilgili soruya ise Lal Deniz, "Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun isimli kişilerden sadece Murat Ongun'u tanırım. Benim bu kişilerden Murat Ongun ile siyasi etkinlikler dışında herhangi bir görüşmüşlüğüm yoktur" şeklinde beyanda bulundu.

Şüpheli Arif Altunbulak'ın "Muzaffer Yıldırım son 5 yıldır Çeşme ilçesinde belediyede tanıdıklarını bularak ciddi miktarda arazi topladı, bu arazilerin bürokratlarla ilişkilerini Haldun D. sağladı" ifadesi sorulan Lal Denizli, "Muzaffer Yıldırım isimli kişiyi tanırım. Ancak kendisiyle samimi bir ilişkim yoktur. Sadece kendisinin Çeşme ilçesinde zaman zaman Kaymaklık ve Belediye etkinlikleri düzenlediğimiz bir oteli olduğunu biliyorum, haricinde bir taşınmazı var mı bilmiyorum. Haldun D. isimli şahsı tanımıyorum. Kendisinin ismini ilk kez geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları vasıtasıyla duydum. Kendisiyle kesinlikle bir tanışıklığım ve görüşmüşlüğüm yoktur" yanıtını verdi.

"Hangi motivasyonla bu iftiraları attığını bilmiyorum"

Tanık S.H.'nın, "Hatırladığım kadarıyla 2024 yılında yapılan yerel seçimlerden önce 2023 yılının yaz aylarının sonlarına doğru Çeşme Belediye Başkanı olan Lal Denizli'nin daveti üzerine Emrah Bey, ben ve koruması olan Naim'in arabayla Çeşme ilçesine gitmemizi istedi. Kendisi Murat Ongun ile beraber uçakla İzmir iline geldi. Biz Murat ve Emrah'ı aldıktan sonra Lal Hanım'ın organize ettiği İzmir ili Konak ilçesinde bulunan bir restorana yemek yemeye gittik. Burada yukarıda zikrettiğim şahıslar görüştükten sonra saatin ilerlemesi üzerine biz Emrah Bey'in talimatı üzerine mekanda, Emrah Beylerin yanına gelen üç kadın ve Emrah ile Murat'ı alarak yine Konak ilçesinde bulunan bir gece kulübüne bıraktık. Araçta toplamda 6 kişi olacağımız için Emrah'ın koruması olan Naim bizi ticari taksiyle takip etti. Devamında aynı gün yine Konak ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katına ben, Emrah ile Murat Bey ve üç kadını bıraktım. Akabinde kapıda Naim ile beraber beklemeye başladık. Bir müddet sonra iki tane daha kadın şahıs söz konusu ikamete gelerek daireye girdiler. Bu sırada Emrah bana alkol ve abur cubur alışverişi yapmamı söyledi. Ben hatırladığım kadarıyla bir şişe viski, bir kaç paket cips ve çerez alarak yeniden ikamete döndüğümde kapıyı yarı çıplak halde Emrah Bey açtı. Yine ikametin içerisinde kadınların çıplak vaziyette olduğunu, masanın üzerinde bulunan tabak içerisinde de kokain maddesi olduğunu gördüm. Biz yukarıda izah ettiğim gece kulübünden çıkıp bu daireye gittiğimiz sırada Emrah ve Murat arasında Lal Denizli'nin kendilerine escort ayarladığını, İstanbul Belediyesi üzerinden bir ihale almak istediğini söylediğine dair konuşmalar geçtiğine şahit oldum. Hatta gecenin sonunda eve gelen 5 kadından üçünün ödemesini Emrah'ın bize verdiği harcırah üzerinden ben yaptım. Murat açıkça Emrah'a Lal Denizli'nin İBB üzerinden bir ihale almak istediğini kendilerine şirin gözükmek ve jest yapmak için bu geceyi Lal'in organize ettiğini, karşılığında Lal Denizli'ye İBB'den bir ihale vereceğini ancak buna karşılık olarak kendilerinin de İzmir yada Çeşme Belediyesinden bir ihale alacaklarını söyledi. Hatırladığım kadarıyla biz İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra Murat ve Emrah ailelerini de alarak yeniden Çeşme'ye tatile geldiler. Yukarıda anlattığım ilk Çeşme gezisinden Murat ve Emrah'ın ailelerinin haberi yoktu. Biz burada bir gece geçirdikten sonra tekrar İstanbul iline döndük. İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra da Lal Denizli, Emrah Bey'in Gümüşsuyu semtinde bulunan ofisine gelerek Murat Ongun ve Emrah'la buluştular. Ben görüşme esnasında yanlarında olmadığım ihalenin konusu hakkında bilgi sahibi değilim" şeklindeki beyanı da Lal Denizli'ye soruldu.

Denizli cevap olarak, "Söz konusu beyanı şu an okudum, ben bu kişiyi tanımıyorum. Üzerime attığı iftiraları kesin bir dille reddediyorum. 2023 yılında benim Çeşme Belediye Başkanı olduğum iddiası kesinlikle doğru değildir. 30 Ocak 2024 itibarıyla adaylığım belirlenmiştir. Bahsedilen tarihte adaylığım dahi yoktur. Ne bana beyanını sormuş olduğunuz tanıkla ne de bahsi geçen kişilerle İzmir il sınırları içerisinde görüşmüşlüğüm dahi yoktur. Onlara restoran ayarladığım iddiası iftiradır. Devamında anlattığı çirkin şeylerde aynı şekilde iftiradır. Belediye Başkanı olmam gündemde dahi yokken ihale sözü vermiş olmam mümkün değildir, ne ben ne de tanıdığım herhangi birisi hayatım boyunca bildiğim kadarıyla İBB'den ya da başka bir belediyeden ihale almamıştır. Söz konusu tanığın kim olduğunu bilmediğimden hangi motivasyonla bu iftiraları attığını bilmiyorum, kendisinden şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Gizli tanığın "Lal Denizli'nin başkan olmasını Ekrem İmamoğlu sağladı" beyanı soruldu

Gizli tanık G..02'nın "Lal Denizli isimli kişinin arkadaşlarından bahsetmek istiyorum. Burak Altındağ, Semiha B., Bilal Can D., Sercan Y. yakın arkadaşlardır. Lal Denizli'nin annesi Çiğdem K.'dir. Çiğdem K. ve Lal Denizli uyuşturucu madde kullanır. Çiğdem K. Çeşme'de yazın takılır. Bilal Can D.'nin otelinde kalırlar. Bu kişiler de uyuşturucu madde kullanır. Ayrıca bu kişiler hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Lal Denizli isimli kişi Çeşme'de her sene Nisan ayında Ot Festivali düzenler. Festivalin gerçek amacının Ege otlarının tanıtılması olmalıdır ancak Çeşme Belediye Başkanı bu festivali usulsüz giderler göstererek belediyeye yüksek miktarda borçlandırır. Örnek vererek açıklayacak olursam Edis isimli şarkıcı bu kişinin yakın arkadaşı olup sahnede Edis'i çıkarmak için yüksek miktarda belediyenin kasasından ödenek çıkarır. Lal Denizli ve Bilal Can D. isimli kişi 2024 yılında sevgili olup Lal Denizli açılmaması gereken imar yerlerini Bilal Can D. üzerinden imara açtı. Bilal Can D. bunun karşılığında çok yüksek miktarda para kazandı. Bilal Can D. ile Lal Denizli'nin baz çakışması, telefon trafiği, incelendiğinde benim bu bilgim doğrulanacaktır. Çeşme Belediyesi'ne Lal Denizli'nin başkan olmasını Ekrem İmamoğlu sağladı. Lal Denizli Urla Belediye Başkan aday adayı iken Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Çeşme Belediye Başkanı oldu. Çeşme Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz imara açılan yerler, usulsüz işlemler mevcuttur. Halk arasında bu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Belediye çalışanları rüşvet alarak usulsüz işlemlere imza atıyor. Esnaf sürekli belediye tarafından kesilen usulsüz cezalar yüzünden zor durumda kalır" beyanı soruldu.

Beyanların sorulması üzerine cevap veren Denizli, "Uyuşturucu madde kullandığımı, uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum, bu sebeple de savcılık makamınca ifadeye davet edildiğimde de avukatlarımdan test vermeyi bizzat kendimin talep ettiğine dair dilekçemizi sunduk. Sporcu bir ailenin kızıyım, kendim de eski bir milli sporcuyum. 16 yıldır da hayatını ülkesine hizmet etmeye adamış genç bir kadın siyasetçiyim. Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden dahi hicap duyuyorum. Diğer iddiaları da tamamen safsatadır. Çeşme Belediye Başkanı olduğumdan beri belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kişiye özel yeni bir imar çalışması yapılmamıştır. Çeşme Belediyesi olarak esnafa kesilen cezalar usulsüz değil yüzde yüz kanunun bizlere belirlediği haklar çerçevesinde kesilmiştir. Belediyemizle ilgili iddiaları kesin bir dille reddediyorum. Hiçbir yerde özel parti düzenlemedim ve katılmadım. Zaten bu iddialarda herhangi bir görgü, tarih, mekan gibi unsurlar içermemektedir, tanık beyanı olarak itibar etmek mümkün değildir. Hangi motivasyonla ifade verdiği belli olmayan ve bu iftiraları üzerime atan müfteriler hakkında hukuk mücadelemi sonuna kadar vereceğim" ifadelerini kullandı.