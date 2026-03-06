Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'ndan Süt İzni Talebi

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, işçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkının memurlarla aynı seviyeye çıkarılması için düzenleme yapılmasını talep etti. Sendika, doğum sonrası ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay ise günlük 1,5 saat süt izni verilmesinin annelik sorumluluklarının desteklenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sendikadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların giderilmesinin ve annelik sorumluluklarının desteklenmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de kadın işçiler ile kamu görevlileri arasında hakların uygulanması bakımından önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çekildi.

'Kadın Emekçilerin Hakları Eşitlenmelidir'

Açıklamada, "Süt izni, doğum sonrası ücretsiz izin ve doğum sonrası vardiya nöbeti gibi konularda kadın emekçilerin hakları eşitlenmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan kadın çalışanların vardiyalı ve yoğun çalışma düzeni nedeniyle daha hassas düzenlemelere ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, anneliğin korunması ve bebek sağlığının desteklenmesi için süt izni hakkının memurlarla eşitlenmesinin zorunluluk haline geldiği kaydedildi.

İşçi Statüsündeki Çalışanlara Becayiş Hakkı Tanınmalı

Sendika, kadın çalışanların çalışma hayatında daha güçlü hale getirilmesi için bazı talepleri de sıraladı. Buna göre iş yerlerinde çalışanların çocukları için erişilebilir, nitelikli ve 24 saat hizmet veren ücretsiz kreş imkanı sağlanması, iş yerlerinde şiddet, dijital taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans ilkesinin uygulanması istendi. Ayrıca doğum yapan kadın çalışanların gece vardiyasına başlama süresinin en az 24 aya çıkarılması ve işçi statüsündeki çalışanlara becayiş ile tayin hakkı tanınması talep edildi.

Açıklamada, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin önemli ve doğru bir adım olduğu vurgulanarak, kadın emekçilerin çalışma hayatındaki haklarını güçlendirecek benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sendika, açıklamasında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların haklarının güçlendiği eşit ve adil bir çalışma yaşamı temennisinde bulundu.