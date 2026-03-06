Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'ndan Süt İzni Talebi

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, işçi statüsündeki kadınların süt izni hakkının memurlarla eşitlenmesini istedi. Sendika, doğum sonrası ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise 1,5 saat süt izni verilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Giriş : 06 Mart 2026 10:40
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, işçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkının memurlarla aynı seviyeye çıkarılması için düzenleme yapılmasını talep etti. Sendika, doğum sonrası ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay ise günlük 1,5 saat süt izni verilmesinin annelik sorumluluklarının desteklenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sendikadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların giderilmesinin ve annelik sorumluluklarının desteklenmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de kadın işçiler ile kamu görevlileri arasında hakların uygulanması bakımından önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çekildi.

'Kadın Emekçilerin Hakları Eşitlenmelidir'

Açıklamada, "Süt izni, doğum sonrası ücretsiz izin ve doğum sonrası vardiya nöbeti gibi konularda kadın emekçilerin hakları eşitlenmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan kadın çalışanların vardiyalı ve yoğun çalışma düzeni nedeniyle daha hassas düzenlemelere ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, anneliğin korunması ve bebek sağlığının desteklenmesi için süt izni hakkının memurlarla eşitlenmesinin zorunluluk haline geldiği kaydedildi.

İşçi Statüsündeki Çalışanlara Becayiş Hakkı Tanınmalı

Sendika, kadın çalışanların çalışma hayatında daha güçlü hale getirilmesi için bazı talepleri de sıraladı. Buna göre iş yerlerinde çalışanların çocukları için erişilebilir, nitelikli ve 24 saat hizmet veren ücretsiz kreş imkanı sağlanması, iş yerlerinde şiddet, dijital taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans ilkesinin uygulanması istendi. Ayrıca doğum yapan kadın çalışanların gece vardiyasına başlama süresinin en az 24 aya çıkarılması ve işçi statüsündeki çalışanlara becayiş ile tayin hakkı tanınması talep edildi.

Açıklamada, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin önemli ve doğru bir adım olduğu vurgulanarak, kadın emekçilerin çalışma hayatındaki haklarını güçlendirecek benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sendika, açıklamasında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların haklarının güçlendiği eşit ve adil bir çalışma yaşamı temennisinde bulundu.

