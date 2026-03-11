Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından 119 bin 709 katılımcıyla gerçekleştirilen saha araştırması, 2019'dan beri uygulanan ara tatil modelinin eğitim paydaşları tarafından benimsendiğini kanıtladı. Kamuoyundaki yaygın endişelerin aksine, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tatilin akademik verimliliği artırdığı görüşünde.

Paydaşların Uygulamaya Destek Oranları

Ara tatilin kaldırılmasına yönelik olası bir karara karşı çıkan gruplar ve destek oranları şöyle şekillendi:

Öğretmenler: %88,2 (En güçlü direnç bu grupta)

Lise Öğrencileri: %85,7

Okul Yöneticileri: %72,1

Veliler: %70,5

Çalışan Ebeveynler: %76,2 (Bakım sorunu hipotezinin aksine destek yüksek)

Tartışılan İddialar ve Saha Gerçekleri

Araştırma, ara tatillerle ilgili sıkça dile getirilen olumsuz görüşlerin sahada karşılık bulmadığını ortaya koydu:

Öğrenme Kaybı: Öğretmenlerin %86,9'u öğrenme kaybı yaşanmadığını belirtiyor.

Adaptasyon Sorunu: Katılımcıların %82,7'si tatil dönüşü kronik bir uyum problemi gözlemlemedi.

Sınav Hazırlığı: LGS ve YKS öğrencilerinin %86-%90'ı tatilin çalışma düzenlerini bozmadığını ifade ediyor.

Velilerin Bakış Açısı ve Beklentileri

Veliler uygulamanın kişisel gelişim ve aile bağlarına katkısını onaylarken, önemli bir noktada uyarıda bulunuyor:

Olumlu Yanlar: Ailece kaliteli vakit geçirme ve kitap okuma alışkanlığına destek.

Eleştiri: Velilerin %50'si, tatillerde verilen yoğun ödevlerin dinlenme amacını engellediğini düşünüyor.

Gelecek İçin Öneriler

Araştırma sonuçları ışığında modelin tamamen kaldırılması yerine şu iyileştirmelerin yapılması öneriliyor: