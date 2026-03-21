Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi

Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 09:29, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 09:41
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde Yaren Mercan (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada iddiaya göre K.E. (42) yönetimindeki otomobil genç kıza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yaren ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren Mercan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

