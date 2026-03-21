Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde Yaren Mercan (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada iddiaya göre K.E. (42) yönetimindeki otomobil genç kıza çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Yaren ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren Mercan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.