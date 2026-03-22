Evde olması gereken tabanca markette bir genci hayattan kopardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette, iş yeri sahibinin oğlu ile müşteri arasında yaşanan tartışmada 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabanca ile öldüren iş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Hakan Kılıç'ın babası Resul Kılıç da çıkarıldığı mahkemece, ev adresine kayıtlı silahın markette olması nedeniyle 6136 sayılı SKM'den tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 10:38, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 11:04
Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşterisi 19 yaşındaki Hasan Şimşek arasında yaşanan tartışma sırasında 3.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan Kılıç, Hasan Şimşek'i tabanca ile vurarak öldürdü.

Olayda kullanılan tabanca ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Hakan Kılıç emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyette susma hakkını kullanan Hakan Kılıç'ın savcılıktaki ifadesinde Hasan Şimşek'in kendisine borcu olduğunu, borcunu ödemesini istediğinde 'alabilirsen al' demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, tartışma sırasında tabancanın ateş aldığını söylediği bildirildi.

Evde olması gereken silah markete getirilmiş

Oğlunun mahkemeye çıkarılmasının ardından Manavgat Adliyesine gelen market ve silahın sahibi Resul Kılıç, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Resul Kılıç'ın, oğlunun evdeki tabancayı alıp markete götürdüğünden haberi olmadığını söylediği belirtilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan tutuklandığı bildirildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Hasan Şimşek'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

