Cenazeye giderken can verdiler: 3 kardeş hayatını kaybetti

KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu
MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 personel şehit oldu
Vali Gül'den Fatih'te çöken binalara dair açıklama: 7 kişi kurtarıldı
Vali Gül'den Fatih'te çöken binalara dair açıklama: 7 kişi kurtarıldı
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cenazeye giderken can verdiler: 3 kardeş hayatını kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada ölenlerin, İstanbul'dan Giresun'a bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 13:16, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 14:00
Kaza sabah saatlerinde Tirebolu'ya bağlı Yılgın köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı otomobil, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan kardeşleri Selahattin Çakmak (66) ve Bülbül Düzgün (76) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Çakmak'ın oğlu Fatih Çakmak (24) ile eniştesi Ziya Düzgün (60) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin İstanbul'da yaşayan kardeşler olduğu ve Giresun'un Çanakçı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

