Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Isparta-Antalya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 17:21, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 17:21
Antalya kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.