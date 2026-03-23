Ana sayfaHaberler Yaşam

Babanın en ağır yükü: Kızı ve 5 torununun cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda çıkan yangında hayatını kaybeden 7 aylık hamile anne ile 5 çocuğunun cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin alındığı sırada yangında yaşamını yitiren genç kadının babası gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 17:58, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 18:58
Yazdır
Yangın, 20 Mart Cuma günü saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 310. Sokak'ta sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seraların bulunduğu alanda ikamet olarak kullanılan prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle müdahale yetersiz kaldı.

Facia söndürme çalışmalarının ardından ortaya çıktı

Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu aileden 4 kişi, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise alevlerin hemen bitişikte bulunan diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın sabahın ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından prefabrik yapıda aynı aileden 5'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangında 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Leyle Elali (26) ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ve Mahmut Ahmed (4) hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53), Ahmet Ahmed (2) ile işletme sahibi Rahman Genç ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Yarın bayram, erken yatın"

Dumandan etkilenen baba ile oğlunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, babanın yangından önce çocuklarına, "Yarın bayram, erken yatın" dediği, kendisinin de erken saatlerde uyuduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen 5 çocuk ile 7 aylık hamile annenin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Leyla Elali'nin babası İsmail Ali, yakınları ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Naime Aksu tarafından teslim alındı. Büyük üzüntünün yaşandığı morg önünde baba İsmail Ali'nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yangın faciasında yaşamını yitiren anne ve 5 çocuğun cenazelerinin defnedilmek üzere memleketleri Suriye'nin Münbiç kentine gönderileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber