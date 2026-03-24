İŞKUR verileri açıklandı: Lise mezunları işe yerleşmede üniversitelileri geçti!

Türkiye'de iş gücü piyasası, 2025 yılı sonu itibarıyla kadın ve erkek çalışanlar arasında tarihin en yakın dengesine ulaştı. İŞKUR verilerine göre 2,3 milyonu aşkın iş arayan, iş piyasasının güncel profilini ortaya koyuyor. Peki, bu kitlenin hangi kesimi hangi mesleklerde iş bulmayı hedefliyor? Lise mezunları mı yoksa üniversite mezunları mı daha avantajlı?

EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRİLEN MESLEKLER

Geçen yıl İŞKUR aracılığıyla en fazla işe yerleştirilen meslekler arasında silahsız özel güvenlik görevlisi (76.689 kişi) ilk sırada yer aldı. Turizm ve otelcilik elemanları 75.473 kişiyle ikinci sırayı alırken, reyon görevlileri 52.439 kişiyle üçüncü oldu.

Diğer öne çıkan meslekler şöyle sıralandı:

Güvenlik görevlisi: 40.521

Garson: 37.851

Market elemanı: 36.610

Konfeksiyon işçisi: 32.930

Elle çalışan diğer imalat işçileri: 32.245

Satış elemanı: 26.390

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 23.984

Aynı mesleklerin İŞKUR'a bildirilen açık iş ilanlarında da öne çıkması dikkat çekiyor.

5 YILDA 6,8 MİLYON KİŞİ İŞ BULDU

Habertürk'te yer alan habere göre, 2021-2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bunların 84.804'ü kamuda, 6.772.653'ü özel sektörde çalışmaya başladı. İşe yerleştirilenlerin 4.278.634'ü erkek, 2.578.823'ü ise kadınlardan oluştu.

LİSE MEZUNLARI İŞ BULMADA ÖNDE

Geçen yıl işe yerleştirilenler arasında en kalabalık grup, 654.494 kişiyle ortaöğretim (lise) mezunları oldu. Onları 495.445 kişiyle ilköğretim mezunları, 156.754 kişiyle önlisans, 135.899 kişiyle lisans mezunları takip etti.

2025 yılı sonunda İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2.331.346 kişi olarak kaydedildi. Bu kişilerin 1.153.264'ü erkek, 1.178.082'si kadınlardan oluşuyor.

İŞ ARAYANLARIN İŞ BULMA SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

İş arayanların iş bulma süresi farklılık gösteriyor:

30 gün ve daha az: 229.105 kişi

1-3 ay: 568.800 kişi

3-12 ay: 1.299.236 kişi

1 yıl ve üzeri: 234.205 kişi

Yaş dağılımına bakıldığında ise 25-29 yaş grubu 477.297 kişi ile başı çekiyor. Bunu 20-24 yaş grubu (397.810), 30-34 yaş grubu (376.186) ve 35-39 yaş grubu (328.152) takip ediyor. Toplamda iş arayanların 1,6 milyonu 20-39 yaş grubundan oluşuyor.

EN ÇOK İŞ ARANAN MESLEKLER

İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların en yoğun olduğu meslekler şunlar:

Satış elemanı ve danışmanları: 49.255

Büro memuru: 37.989

Servis elemanı: 37.533

Konfeksiyon işçisi: 30.278

Turizm ve otelcilik elemanı: 29.793

Silahsız özel güvenlik görevlisi: 29.724

Ön muhasebeci: 25.087

Kasiyer: 24.612

Sekreter: 23.201

Reyon görevlileri: 21.640

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARI

Geçen yıl İŞKUR'a 1.840.724 kişi işsizlik ödeneği için başvurdu. Bu kişilerden 205.279'unun ödeneği yıl içinde sona ererken, 265.247 kişinin ödeneği işe başlamaları nedeniyle kesildi. Yıl sonu itibarıyla ödemesi devam eden işsiz sayısı ise 411.271 kişi oldu.